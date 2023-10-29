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«Не дождутся»: Элла Памфилова отказалась уходить на пенсию после выборов президента в 2024 году

«Не дождутся»: Элла Памфилова отказалась уходить на пенсию после выборов президента в 2024 году

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова прокомментировала информацию о своем уходе с поста, распространившуюся в Telegram-каналах.

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