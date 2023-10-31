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Вулканолог Чебров: вулкан Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев

Вулканолог Чебров: вулкан Ключевской может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев

Вулкан Ключевской на Камчатке может извергаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Об этом «Известиям» сообщил директор Камчатского филиала Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба» РАН Данила Чебров.

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