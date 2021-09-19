Выборы в России — наивный дурачок

Любопытно, однакоПолитикаВыборы в России — наивный дурачокИван Рябухин собрался в депутаты. И узнал, что он — наивный дурачок. Что в России так, как он хотел, в депутаты не попадают.Вернуться к статье3312НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий ИсаковВласть не отдают и выборы ничего не меняют. Власть берут силой. Как либералы забрали власть в марте 17-го, а царя вынудили уйти в отставку, чтоб потом подсунуть большевикам под расстрел, так большевики в 17-м брали власть, и так антибольшевики силой взяли власть в 91-м.Юрий DedНу чё ахтора узнаёте ?Владимир SoldatkoВладислав ВладиславОткровенный бред. Автор - подлец и провокатор.ММосквичА в чем его подлость и и провокация? Вы просто повесили ярлык и все. Все выборы ныне строятся на деньгах, и это видно уже невооруженным глазом. Сравните средства избирательных фондов кандидатов от партии "Единой России" и других партий.ЕБЕлена Бресловасам ты подлец!Виктор БорисовЭто проплаченный тролль!Регина ТолстоброваЧес тные люди в депутаты не попадут,это точно. Как впрочем и в саму власть.ВФВиктор Фурцевавтор сука и провокаторЕБЕлена Бресловаа ты мразь!СКсергей козьменкоПартия Анальных Новодрочеров, почем печенюшки от Нуланд ?ЕБЕлена Бресловапьяны, или под наркотой?TtestorrЕлена, Навального во время ареста с Вас сняли??? Вы что такая неудовлетворенная????ЕБЕлена Бресловаа вы что такой хам, вас в подворотне плохо поимели?!TtestorrУлыбнуло)))СКсергей козьменкоПо себе судим ?ЕБЕлена Бресловашо просто идиот?! иди скунсик на компе постреляй, эго успокойАлександр Манспросите у ЗВЕРЕВА!!!!!!TtestorrА что его спрашивать, Байкал скоро в болото превратится(((( Если выберут Зверева с его "обещаниями"Игорь КузнецовГде-то может быть и так, только автор "палку перегнул". На этапе регистрации кандидатом на выборную должность, вероятно, кто-то берёт мзду. Особенно раньше это было в республиках Кавказа. Сейчас строже стало.Людмила АнисинаКак же это удобно для вранья " Оценочное суждение. Имена и фамилии изменены. История реальная. "Эдуард Николаеввсе выборы Филькина грамотаНШНина ШалеваНормально проходят выборы. Мы вчера голосовали за Единую Россию, партию, которая реально вложила свои усилия в реальную нашу экономика. Наша экономика быстро развивается, выходит на многие позиции мирового первенства.. Запад нам просто завидует, что сумели выйти из под их ЕВроШтатовского контроля!!!НШНина ШалеваНаша страна прекрасно развивается на зависть наших извечных врагов. За ПУтина!!! За Родину!!! За Шойгу, Лаврова и нашу Армию!!!Лариса Сергеевна)))))))))) Это юмор такой?НШНина ШалеваЯблоко продажная ПОЛУИностранная партия, если туда вошел и Шендерович, Навальный, все махровое мировое жидовство.НШНина ШалеваНастоящие Российские евреи презирают всех навальных, презирают эхо Москвы с лохматым Венедиктовым. ДОЛОЙ Русофобию из России!!!!Лариса СергеевнаВы зачем так на партию власти. Не надо так..СКсергей козьменкоаФтор ты ,андон, как буд то в пиндосии простой Вася, вдруг и стал сенатором и его выбрали президентом.ЕАЕвгений АлексеенкоОценочное суждение. Имена и фамилии изменены. История реальная. Это современная Россия, а не Гондурас или Сомали какие-нибудь. У нас, как в древнем Риме, ну или США, человека выбирают во власть выборщики-солидные люди — либо, чтобы он лоббировал их интересы, либо, если много денег занёс. Цивилизация тем и отличается от хаоса, что любой во власть не попадёт. Нужно иметь и капиталы и связи. А не только доверие, уважение и любовь избирателей. Да,похоже на правду в статье.VGVasily GolovУкрдосии избрали президентом актера второсортного.Из КВН.Не волокет в политике,в госустройстве,бюджетном законодательстве и военном деле.Но он Главковерх. Давно воюет с Россией.Словесно.Чет отличается простой Вася от заслуженного перед зрителями звезда кино или эстрады.Получил агитку только от одного кандидата по одномандатному округу из 6.Не может агитировать.Не ходи в депутаты.Даже сельского собрания.Леонид Попивняк...и автор статейки илюха бесфамильный)))).....ему за статейку сколько донатов перепало?????)))))))Л(Людмила Феоктистова (Юрьева)https://www.youtube.com/watch?v=0I1h8A-luXc&t=1sКомментировать
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