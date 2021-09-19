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Выборы в России — наивный дурачок

Выборы в России — наивный дурачок

Иван Рябухин собрался в депутаты. И узнал, что он — наивный дурачок. Что в России так, как он хотел, в депутаты не попадают.

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Геннадий Исаков
Власть не отдают и выборы ничего не меняют. Власть берут силой. Как либералы забрали власть в марте 17-го, а царя вынудили уйти в отставку, чтоб потом подсунуть большевикам под расстрел, так большевики в 17-м брали власть, и так антибольшевики силой взяли власть в 91-м.
Юрий Ded
Ну чё ахтора узнаёте ?
Владимир Soldatko
Владислав Владислав
Откровенный бред. Автор - подлец и провокатор.
Москвич
А в чем его подлость и и провокация? Вы просто повесили ярлык и все. Все выборы ныне строятся на деньгах, и это видно уже невооруженным глазом. Сравните средства избирательных фондов кандидатов от партии "Единой России" и других партий.
Елена Бреслова
сам ты подлец!
Виктор Борисов
Это проплаченный тролль!
Регина Толстоброва
Чес тные люди в депутаты не попадут,это точно. Как впрочем и в саму власть.
Виктор Фурцев
автор сука и провокатор
Елена Бреслова
а ты мразь!
сергей козьменко
Партия Анальных Новодрочеров, почем печенюшки от Нуланд ?
Елена Бреслова
пьяны, или под наркотой?
testorr
Елена, Навального во время ареста с Вас сняли??? Вы что такая неудовлетворенная????
Елена Бреслова
а вы что такой хам, вас в подворотне плохо поимели?!
testorr
Улыбнуло)))
сергей козьменко
По себе судим ?
Елена Бреслова
шо просто идиот?! иди скунсик на компе постреляй, эго успокой
Александр Ман
спросите у ЗВЕРЕВА!!!!!!
testorr
А что его спрашивать, Байкал скоро в болото превратится(((( Если выберут Зверева с его "обещаниями"
Игорь Кузнецов
Где-то может быть и так, только автор "палку перегнул". На этапе регистрации кандидатом на выборную должность, вероятно, кто-то берёт мзду. Особенно раньше это было в республиках Кавказа. Сейчас строже стало.
Людмила Анисина
Как же это удобно для вранья " Оценочное суждение. Имена и фамилии изменены. История реальная. "
Эдуард Николаев
все выборы Филькина грамота
Нина Шалева
Нормально проходят выборы. Мы вчера голосовали за Единую Россию, партию, которая реально вложила свои усилия в реальную нашу экономика. Наша экономика быстро развивается, выходит на многие позиции мирового первенства.. Запад нам просто завидует, что сумели выйти из под их ЕВроШтатовского контроля!!!
Нина Шалева
Наша страна прекрасно развивается на зависть наших извечных врагов. За ПУтина!!! За Родину!!! За Шойгу, Лаврова и нашу Армию!!!
Лариса Сергеевна
)))))))))) Это юмор такой?
Нина Шалева
Яблоко продажная ПОЛУИностранная партия, если туда вошел и Шендерович, Навальный, все махровое мировое жидовство.
Нина Шалева
Настоящие Российские евреи презирают всех навальных, презирают эхо Москвы с лохматым Венедиктовым. ДОЛОЙ Русофобию из России!!!!
Лариса Сергеевна
Вы зачем так на партию власти. Не надо так..
сергей козьменко
аФтор ты ,андон, как буд то в пиндосии простой Вася, вдруг и стал сенатором и его выбрали президентом.
Евгений Алексеенко
Оценочное суждение. Имена и фамилии изменены. История реальная. Это современная Россия, а не Гондурас или Сомали какие-нибудь. У нас, как в древнем Риме, ну или США, человека выбирают во власть выборщики-солидные люди — либо, чтобы он лоббировал их интересы, либо, если много денег занёс. Цивилизация тем и отличается от хаоса, что любой во власть не попадёт. Нужно иметь и капиталы и связи. А не только доверие, уважение и любовь избирателей. Да,похоже на правду в статье.
Vasily Golov
Укрдосии избрали президентом актера второсортного.Из КВН.Не волокет в политике,в госустройстве,бюджетном законодательстве и военном деле.Но он Главковерх. Давно воюет с Россией.Словесно.Чет отличается простой Вася от заслуженного перед зрителями звезда кино или эстрады.Получил агитку только от одного кандидата по одномандатному округу из 6.Не может агитировать.Не ходи в депутаты.Даже сельского собрания.
Леонид Попивняк
...и автор статейки илюха бесфамильный)))).....ему за статейку сколько донатов перепало?????)))))))
Людмила Феоктистова (Юрьева)
https://www.youtube.com/watch?v=0I1h8A-luXc&t=1s

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