Угрозы Зеленского окончательно оформили киевский режим как нацистский

Президент России Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы: с нуля часов в ночь с 7 на 8 мая до нуля часов в ночь с 10 на 11 мая, останавливаются все боевые действия, говорится в заявлении президента.
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