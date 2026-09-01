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ТАСС

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ТАСС: застреливший напавшего на прихожан в Москве имел травматическое оружие законно

ТАСС: застреливший напавшего на прихожан в Москве имел травматическое оружие законно

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который застрелил напавшего на прихожан возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве, получил травматическое оружие на законных основаниях.

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