ТАСС: застреливший напавшего на прихожан в Москве имел травматическое оружие законно

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Мужчина, который застрелил напавшего на прихожан возле церкви Святых Жен-Мироносиц на Белореченской улице в Москве, получил травматическое оружие на законных основаниях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым