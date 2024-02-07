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Десятки регионов вводят карантин из-за бешенства

С начала года в 27 регионах России ввели ограничительные меры из-за бешенства среди животных. Только в январе зафиксировано более 80 случаев заражения, пишут «Известия» со ссылкой на Федеральный центр охраны здоровья животных.

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