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Живая Кубань

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    Просят защитить их от беспредельщиков,  ну и что защитили ? Долго просить придётся, а не лучше ли собраться и отлупит...Дебоширы целый го...
  • Людмила Абрамова
    и на каких таких основаниях они там находились незаконно и почему их не выдворили из России?В хуторе Ленина п...
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Краснодарская 88-летняя пенсионерка смогла вернуть себе квартиру, которую забрали черные риелторы

Краснодарская 88-летняя пенсионерка смогла вернуть себе квартиру, которую забрали черные риелторы

Краснодарская 88-летняя пенсионерка смогла вернуть себе квартиру, которую забрали черные риелторыВ Краснодаре через суд удалось добиться признания недействительным договора купли-продажи квартиры одинокой пенсионерки.

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