Краснодарская 88-летняя пенсионерка смогла вернуть себе квартиру, которую забрали черные риелторы

Краснодарская 88-летняя пенсионерка смогла вернуть себе квартиру, которую забрали черные риелторыВ Краснодаре через суд удалось добиться признания недействительным договора купли-продажи квартиры одинокой пенсионерки.
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