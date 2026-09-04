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62ИНФО | Новости Рязани

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На двух улицах Рязани до 21 сентября отключат горячую воду

На двух улицах Рязани до 21 сентября отключат горячую воду

Отключения коснутся Московского района областного центра. Ограничения будут связаны с проведением капитального ремонта на тепломагистрали с 7 по 21 сентября включительно.

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