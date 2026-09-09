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Татар-информ

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В Татарстане завершили капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов

В Татарстане завершили капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов

В Татарстане завершился капитальный ремонт 33 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом в соцсетях сообщил министр здравоохранения РТ Альмир Абашев.

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