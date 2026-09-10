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Культурология.рф

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Вокруг света: Почему не могут достать из земли древний меч, который 300 лет назад заколдовал верховный жрец

Вокруг света: Почему не могут достать из земли древний меч, который 300 лет назад заколдовал верховный жрец

В Кумаси, культурном сердце Ганы, бережно хранящем свои традиции со времен великой империи Ашанти, имеется множество достопримечательностей, но одна из самых интригующих - это место, где триста лет назад был воткнут в землю меч Окомфо Анокие.

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