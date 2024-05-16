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Сборная Чувашии участвует во Всероссийском фестивале ГТО

Сборная Чувашии участвует во Всероссийском фестивале ГТО

Команда «СШ «Паттар» Батыревского муниципального округа представляет Чувашию на Всероссийском Фестивале ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.

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