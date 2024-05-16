Сборная Чувашии участвует во Всероссийском фестивале ГТО

Команда «СШ «Паттар» Батыревского муниципального округа представляет Чувашию на Всероссийском Фестивале ВФСК «ГТО» среди трудовых коллективов, государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих.
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