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Публицист Никифорова разоблачила попытку Европы соблазнить Китай «пряником»

Публицист Никифорова разоблачила попытку Европы соблазнить Китай «пряником»

Европейские политики посетили Пекин не с пустыми руками, чтобы переманить Китай на свою сторону. О визите президента Франции Эмануэля Макрона и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Поднебесную порассуждала публицист Виктория Никифорова.

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