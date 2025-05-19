Стамбул 2.0: предварительные итоги

Переговоры в Стамбуле между Россией и Украиной завершились без прорывов, однако стороны договорились продолжать коммуникацию.
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