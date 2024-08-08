17 лет колонии получил педофил за нападение на двух девочек в Дзержинске

Нижегородский областной суд вынес приговор мужчине, который напал на двух девочек в подъездах. В отношении одной он совершил действия сексуального характера, причём у него уже имелась судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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