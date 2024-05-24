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Новости Липецка

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Липецкие власти обещают запустить автобусы по трамвайным маршрутам

Липецкие власти обещают запустить автобусы по трамвайным маршрутам

Липецкие власти обещают запустить автобусы по трамвайным маршрутам: специалисты будут обновлять переводы при въезде и выезде на территории депоС 25 мая и до 6 июня в Липецке временно приостановят работу некоторых трамвайных маршрутов.

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