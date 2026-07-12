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«Блэйзерс» не дали Джа Морэнту взять номер «12». Ранее под ним играл Ламаркус Олдридж

Разыгрывающий Джа Морэнт будет выступать за « Портленд » под номером «1». Изначально Морэнт хотел продолжить носить номер «12», который был у него в «Мемфисе», но после разговора с клубом игрок изменил решение.

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