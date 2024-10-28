Инвесторы решили вложить почти 2,5 млрд рублей в спортивные и туристические объекты в Перми

В Перми инвесторы намерены возвести спорткомплекс с песчаным полем и бассейном. Об этом стало известно по итогам состоявшегося в понедельник, 28 октября, совета по предпринимательству и улучшению инвестклимата.
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