Теперь депортация. Женщина из Киргизии влепила что есть мочи 10-летнему парню на детской площадке без разбору
Avia.pro - СМИ
В мае 2025 года в жилом комплексе «Новые Ватутинки» в Новой Москве разгорелся скандал.
Комментарии
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Сразу надо лишать гражданства (если есть)- и вышвыривать! За детей- вообще без вопросов!
Мигрант, поднявший руку н ребенка, однозначно должен сначала посидеть! А потом за счет диаспоры изгнан из России навсегда.
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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