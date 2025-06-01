Теперь депортация. Женщина из Киргизии влепила что есть мочи 10-летнему парню на детской площадке без разбору

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Т
Тульнов
Сразу надо лишать гражданства (если есть)- и вышвыривать! За детей- вообще без вопросов!
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3 час.
М
ММ
Мигрант, поднявший руку н ребенка, однозначно должен сначала посидеть! А потом за счет диаспоры изгнан из России навсегда.
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2 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
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