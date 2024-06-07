Воробьев: компания из Индии откроет завод по переработке упаковки в Подмосковье

Производство по переработке полимерной упаковки откроют в Подмосковье в 2025 году. Соглашение о его строительстве на ПМЭФ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «Флекс Филмс Рус» Джунаид Кхан.
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