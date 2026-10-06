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Русская весна

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Bloomberg подсчитал потери Британии из-за отъезда богатейших бизнесменов

Bloomberg подсчитал потери Британии из-за отъезда богатейших бизнесменов

Совокупное состояние богатейших предпринимателей, покинувших Великобританию за два последних года, составляет 160 миллиардов долларов, подсчитало агентство Bloomberg на основе рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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