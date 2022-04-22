В полиции Алматы прокомментировали "похищение" девушки

Установлены участники пранка с "похищением" девушки. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что распространенное накануне видео, на котором молодой человек хватает девушку и увозит ее в неизвестном направлении, является пранком.
Установлены участники пранка с "похищением" девушки. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что распространенное накануне видео, на котором молодой человек хватает девушку и увозит ее в неизвестном направлении, является пранком.
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