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В полиции Алматы прокомментировали "похищение" девушки

В полиции Алматы прокомментировали "похищение" девушки

Установлены участники пранка с "похищением" девушки. В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что распространенное накануне видео, на котором молодой человек хватает девушку и увозит ее в неизвестном направлении, является пранком.

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