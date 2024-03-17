Путин назвал российский народ главным источником власти в РФ

Действующий глава государства, самовыдвиженец Владимир Путин в воскресенье, 17 марта, в своем избирательном штабе в Гостином Дворе заявил, что источником власти в РФ является российский народ и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народов страны.
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