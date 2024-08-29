МВД оценило идею не наказывать за превышение скорости у границ с Украиной

На территориях, где действует режим контртеррористической операции, сотрудники Госавтоинспекции уже применяют «особый порядок» и не привлекают к ответственности водителей, если нарушение совершенно в условиях «крайней необходимости» или признано «малозначительным».
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