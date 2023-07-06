Экс-глава разведки Франции назвал причиной беспорядков массовую миграцию

Экс-начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан заявил, что беспорядки в стране стали следствием провальной политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, а также массовой миграции.
Экс-начальник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Пьер Брошан заявил, что беспорядки в стране стали следствием провальной политики властей по предотвращению отделения диаспор от французского общества, а также массовой миграции.
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