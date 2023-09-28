ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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А вы тоже считаете, что это русская красавица?

А вы тоже считаете, что это русская красавица?

Я не поняла. бодипозитив доходит и до нас? Ну ладно, допустим, жюри оценило шикарный бюст (но я бы и здесь поспорила, но ладно), но терзает следующий вопрос.

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Комментарии
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Андрей Соловьев
Да, объем действительно супермегагигабольшой :D
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15 час.
Александр Пелимский
ну и плоскодонку я носить на руках не собираюсь....
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13 час.
Dmitry Bogdanov
С крыльями и которая рядышком - вполне.
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12 час.

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