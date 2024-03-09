Согласно народному календарю, 9 марта 2024 года отмечается день Тараса Бессонного. Этот день посвящали здоровью.
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Согласно народному календарю, 9 марта 2024 года отмечается день Тараса Бессонного. Этот день посвящали здоровью.