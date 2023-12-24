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Чемпионат Италии. «Милан» примет «Кремону»

Чемпионат Италии  Регулярный чемпионат Милан – Ваноли Кремона Дата проведения 24 декабря, 14.00, «Медиоланум Форум» Онлайн матча Положение команд: Брешия – 10-3, Венеция – 10-3, Тренто – 9-4, Виртус – 9-4, Реджо-Эмилия – 8-5, Наполи – 7-6, Милан – 7-5, Ваноли Кремона – 6-6, Пистоя – 6-7, Скафати – 6-7, Виктория Либертас – 5-8, Дертона – 5-8, Динамо Сассари – 5-8, Тревизо – 4-9, Варезе – 4-9, Бриндизи – 2-11.

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