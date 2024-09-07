Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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У меня отец уmеr! А тебя интересует только где ты теперь будешь жить?!

– Почему ему?! Почему не тебе?! – Инга в бешенстве носилась по комнате, кричала, брызгая слюной, – это из-за нее! Я же говорила, что эта мышь еще себя покажет! Но дед! Как он мог?! Старый пень! Олег смотрел на жену, пропуская мимо ушей ее вопли, и думал: «Как же она на мою мать похожа… Истеричка…Да… Круг замкнулся… Почему-то я не удивлен… Видно судьба моя такая… Как у отца…» *** Олег вырос в богатой семье.

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