Новый скандал связанный с вечеринкой Ивлеевой. Ксения Собчак опять наговорила лишнего, но вновь осталась безнаказанной

Интересная жизнь с Vera Star Как-то очень интересно получается. Пока всех участников "голой" вечеринки чихвостят в и в хвост и в гриву, одна из самых ярких участниц этого похабного мероприятия - Ксения Собчак, продолжает оставаться в сторонке.