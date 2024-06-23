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Де Брюйне о 2:0 с Румынией: «Бельгия заслужила победу, я счастлив. Лукаку проводит отличный турнир, он очень бескорыстен»

Де Брюйне о 2:0 с Румынией: «Бельгия заслужила победу, я счастлив. Лукаку проводит отличный турнир, он очень бескорыстен»

Бельгийцы одержали победу в матче 2-го тура Евро-2024. В матче 1-го тура команда проиграла Словакии.  «После первой игры я не волновался.

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