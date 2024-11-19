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Пентагон: запасы средств ПВО США истощились из-за конфликта на Украине

Пентагон: запасы средств ПВО США истощились из-за конфликта на Украине

Американские военные склады опустели из-за оказания помощи Украине и Израилю. США пришлось пожертвовать системами ПВО и истощить собственные запасы, заявил на мероприятии Института Брукингса глава Индо-Тихоокеанского командования Пентагона Самуэль Папаро.

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
Самая пора в Мексике абсолютно не угрожающие США ракеты разместить.
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