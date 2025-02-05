Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Владимир Алтайцев

Автор шлюха пиндосская. В Германии гораздо больше было нацистов, но ГДР была вернейшим союзником СССР, только Горбачёв её предал. А автор что предлагает, якобы болея за Россию? Лишить Россию Чёрного моря, если не забрать Одесскую и Николаевскую область, если не взять Украину хотя бы до Днепра, весь литий достанется США. Этого автор хочет?