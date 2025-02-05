Укроиньцы абсолютно необучаемая клада. Теперь у них в лидерах Залужный. За которого они видимо готовы сдохнуть, а за Зеленского не готовы.
Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор шлюха пиндосская. В Германии гораздо больше было нацистов, но ГДР была вернейшим союзником СССР, только Горбачёв её предал. А автор что предлагает, якобы болея за Россию? Лишить Россию Чёрного моря, если не забрать Одесскую и Николаевскую область, если не взять Украину хотя бы до Днепра, весь литий достанется США. Этого автор хочет?
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21 час.
Михаил Абросимов
Автор хочет забрать Украину, но чтоб без хохлов..
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20 час.
М
Мария
А правда. Что потом с кастрюлями делать? Раззомбированию, как считают учёные, поддаётся только половина зомби. Это означает, что миллионы кастрюль сядут на нашу шею....Жуть.
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18 час.
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