Театр абсурда
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Театр абсурда

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Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Они прекрасны в своём безумии... ну и что вы, "присоединятели", будете с ними делать?

Укроиньцы абсолютно необучаемая клада. Теперь у них в лидерах Залужный. За которого они видимо готовы сдохнуть, а за Зеленского не готовы.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Автор  шлюха  пиндосская. В  Германии гораздо  больше  было нацистов, но  ГДР была вернейшим союзником  СССР, только Горбачёв  её  предал. А  автор что предлагает, якобы  болея  за Россию? Лишить Россию Чёрного моря, если  не  забрать Одесскую и Николаевскую область, если  не взять Украину  хотя  бы  до Днепра, весь литий  достанется  США. Этого автор  хочет?
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21 час.
Михаил Абросимов
Автор хочет забрать Украину, но чтоб без хохлов..
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20 час.
М
Мария
А правда. Что потом с кастрюлями делать? Раззомбированию, как считают учёные, поддаётся только половина зомби. Это означает, что миллионы кастрюль сядут на нашу шею....Жуть.
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18 час.
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