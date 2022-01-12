Поздравление председателя Раздольненского районного совета Жанны Хуторенко с 300-летием Прокуратуры России

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!Примите поздравления с профессиональным праздником! Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами.
Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!Примите поздравления с профессиональным праздником! Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами.
Свежие комментарии