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Поздравление председателя Раздольненского районного совета Жанны Хуторенко с 300-летием Прокуратуры России

Поздравление председателя Раздольненского районного совета Жанны Хуторенко с 300-летием Прокуратуры России

Уважаемые работники и ветераны прокуратуры!Примите поздравления с профессиональным праздником! Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могли обратиться с любыми своими бедами и проблемами.

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