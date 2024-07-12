В Крыму задержан агент украинских спецслужб, собиравший военные сведения

В Крыму задержан агент военной разведки Украины, собиравший военные сведения о российской армии. «ФСБ России задержан агент украинских спецслужб, передававший сведения о Вооружённых силах Российской Федерации.
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