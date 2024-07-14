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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Педро о трех трофеях с «Зенитом»: «Надеюсь выиграть еще много-много титулов в этом клубе. Мотивация будет всегда» 

Педро о трех трофеях с «Зенитом»: «Надеюсь выиграть еще много-много титулов в этом клубе. Мотивация будет всегда» 

18-летний полузащитник «Зенита» высказался после победы над «Краснодаром» (4:2) в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

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