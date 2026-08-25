Армия России освободила Анновку в ДНР, — «Работайте, братья!» Подразделения группировки войск «Центр» в ходе боёв выбили украинские формирования с занимаемых позиций и взяли населённый пункт под контроль.
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