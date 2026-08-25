Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 539 подписчиков

Армия России освободила Анновку в ДНР, — «Работайте, братья!» (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Анновку в ДНР, — «Работайте, братья!» (ВИДЕО, КАРТА)

Армия России освободила Анновку в ДНР, — «Работайте, братья!» Подразделения группировки войск «Центр» в ходе боёв выбили украинские формирования с занимаемых позиций и взяли населённый пункт под контроль.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии