Мировое обозрение

158 подписчиков

Свежие комментарии

  • Эдуард Щетинин
    Почему СМИ вечно предлагает фото с Путиным 20-летней давности??? Вы бы ещё опубликовали фото, где Путин в форме подво...Путин: все сотруд...
  • БОРИС ОСИПОВ
    Бла.бла.бла,Конченый Идиот!Пушков: Запад жаж...
  • Александр Кондаков
    а шо вы хотите от ЕВРЕЯ???Зеленский выступи...

NVIDIA представила профессиональные видеокарты RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada стоимостью $1250–4000

NVIDIA представила профессиональные видеокарты RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada стоимостью $1250–4000

Компания NVIDIA в рамках конференции SIGGRAPH 2023 представила три новые видеокарты для рабочих станций, расширившие ассортимент профессиональных графических ускорителей на архитектуре Ada Lovelace: RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх