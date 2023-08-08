NVIDIA представила профессиональные видеокарты RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada стоимостью $1250–4000

Компания NVIDIA в рамках конференции SIGGRAPH 2023 представила три новые видеокарты для рабочих станций, расширившие ассортимент профессиональных графических ускорителей на архитектуре Ada Lovelace: RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada.
Компания NVIDIA в рамках конференции SIGGRAPH 2023 представила три новые видеокарты для рабочих станций, расширившие ассортимент профессиональных графических ускорителей на архитектуре Ada Lovelace: RTX 5000 Ada, RTX 4500 Ada и RTX 4000 Ada.
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