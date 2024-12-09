Из-за ухода Асада в США увидели ядерную угрозу с Ближнего Востока

Фото: Орхан Кереман/Reuters] Новости дня за сегодня сообщают о том, что в Соединенных Штатах обеспокоены возможной ядерной угрозой с Ближнего Востока, на фоне изменений в политической ситуации в Сирии после ухода Башара Асада с поста президента.