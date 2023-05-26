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США не станут урезать оборонный бюджет для предотвращения дефолта

США не станут урезать оборонный бюджет для предотвращения дефолта

Белый дом и Конгресс смогли достигнуть неокончательного соглашения касательно методов предотвращения дефолта в стране в связи с госдолгом США.

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