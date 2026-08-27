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Политнавигатор

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Бортник углядел в указе Путина переход Москвы на «полноценную военную экономику»

Бортник углядел в указе Путина переход Москвы на «полноценную военную экономику»

Москва готовится к новому витку национализации и переходу на военную экономику. С таким утверждением в своём видеоблоге выступил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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