Бортник углядел в указе Путина переход Москвы на «полноценную военную экономику»

Москва готовится к новому витку национализации и переходу на военную экономику. С таким утверждением в своём видеоблоге выступил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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