Лавров: идеи Бразилии и ЮАР не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского"

РИА Новости/Александр Кряжев Страны Запада не рассматривают инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) по урегулированию конфликта Украине во время встреч по так называемой формуле мира украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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