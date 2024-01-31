Лавров: идеи Бразилии и ЮАР не обсуждают на встречах по "формуле Зеленского"

РИА Новости/Александр Кряжев Страны Запада не рассматривают инициативы Бразилии и Южно-Африканской Республики (ЮАР) по урегулированию конфликта Украине во время встреч по так называемой формуле мира украинского лидера Владимира Зеленского, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.