Более 6 тыс. раз помог водителям дорожный патруль ЦОДД этим летом

Более шести тысяч раз за лето сотрудники дорожного патруля Центра организации дорожного движения (ЦОДД) оказали помощь столичным автомобилистам.
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