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Иностранный боксер рассказал о предложенной сумме за отказ от боя с россиянином

Иностранный боксер рассказал о предложенной сумме за отказ от боя с россиянином

Боксер Гурули заявил, что ему предлагали деньги за отказ от боя с россиянином Грузинский боксер Лаша Гурули заявил, что ему предлагали большую сумму за отказ от боя с россиянином Тарханом Идиговым на чемпионате Европы в сербском Белграде.

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