Испания сама роет себе яму, а Санчес ищет виноватых в России и Израиле

Испания получила миграционный кризис исторического масштаба, а премьер-министр Педро Санчес, похоже, нашёл для него особенно удобное, хоть и идиотское, объяснение.
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