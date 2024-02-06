Консервативный политический обозреватель Такер Суонсон Макнир Карлсон находится в Москве с 1 февраля.
Такер Карлсон, находящийся в Москве, заявил о предстоящем интервью с Владимиром Путиным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
серый777 котов
на 250 проц
Ответить
18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А сводите его в Мавзолей и потом у него возьмите интервью . А ещё обязательно пригласить на первый канал и схлестнуть их с человеком непонятной ориентации , с меняющим свою кликуху , человеку без родины , предателем , перебежчиком и человеком , готовым предать кого угодно ради собственных интересов за кусок хлеба и шмат сала Джеймсом Саймсом . Уверен , что вся страна изменит своё отношение после их разговора к отношению к политики нашей страны . Это такой же как и артисты снимающие пенки за песни под фанеру
Ответить
17 час.
Tania Еременко
Его бы вместо Бидона... уж больно тот опозорил Америку и уронил её в грязь со своей деменцией. Какой Президент, такая и страна. Нашим ВВП мы гордимся! Такеру - честь и хвала!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии