Командующий сухопутными восками ВСУ Павлюк признал преимущество России

ТАСС/: Пресс-служба Минобороны РФ Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Павлюк в интервью The Times признал, что российские войска имеют преимущество над украинскими в небе и на земле.
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