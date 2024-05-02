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  • Элеонора Коган
    Нечего было гладить чужую собаку. В принципе, она сама виновата.А без намордника таких опасных собак выгуливать нельзя.Чуть не оставила ...
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Командующий сухопутными восками ВСУ Павлюк признал преимущество России

Командующий сухопутными восками ВСУ Павлюк признал преимущество России

ТАСС/: Пресс-служба Минобороны РФ Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал Александр Павлюк в интервью The Times признал, что российские войска имеют преимущество над украинскими в небе и на земле.

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