«Очень больно»: в ВСУ обиделись на одесситов. Россию ждут, а украинским военным жгут машины. Вот что случилось в Одессе

Комбат морской пехоты ВСУ Артем Хрыстин в интервью журналисту Дмитрию Гордону* пожаловался на одесситов за поджоги автомобилей украинских военных «Мне очень больно, когда я вижу все случаи, даже на сегодняшний день, когда военным в Одессе машины жгут, когда неуважение выражают к военным», — сказал он.