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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ливерпуль» хочет приобрести Каррераса из «Бенфики». 21-летним защитником интересуются «Реал», «Барса» и «МЮ»

21-летний левый защитник показывает одни из лучших результатов в чемпионате Португалии и мог бы стать заменой 30-летнему Энрю Робертсону.

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