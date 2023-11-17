Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Вот уже два дня в прессе обсуждают статью британского политолога и специалиста по России, известного также как спеца по вопросам безопасности, Марка Галеотти, о том, как разругались разведчики и контрразведчики США и Британии с разведчиками и контрразведчиками Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии