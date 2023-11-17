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Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Принял ли Запад решение по Украине? Мысли после прочтения статьи Марка Галеотти в Sunday Times

Вот уже два дня в прессе обсуждают статью британского политолога и специалиста по России, известного также как спеца по вопросам безопасности, Марка Галеотти, о том, как разругались разведчики и контрразведчики США и Британии с разведчиками и контрразведчиками Украины.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
Приближается ПИСЕЦ 404 территории, а мы еще не разу не бомбили СБУ с пиндосами!!!! И чего жалеть МРАЗЕЙ???!
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19 час.

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