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Цифровое развитие городов Китая: PwC оценила 60 городов

Цифровое развитие городов Китая: PwC оценила 60 городов

Цифровое и интеллектуальное насыщение городской среды стало одним из ключей к раскрытию разнообразных возможностей китайских городов, заявил представитель деловых кругов на Китайской международной ярмарке торговли услугами 2026 года (CIFTIS).

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